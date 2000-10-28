Ангарский хоккейный клуб "Ермак" усилил новый нападающий Станислав Станкевич
13:47, 21 декабря 2018 г.
Спортсмен перешел в команду из молодежной лиги. Играя за "Ермак" в сезоне позапрошлого года, Станислав провел 35 матчей, забил 20 шайб, сделал 21 голевую передачу. Также высокорослый форвард успел поиграть и в составе пензенского клуба "Дизелист". На молодого хоккеиста возлагают большие надежды. В текущем сезоне "Ермак" выступает неудачно. Сейчас клуб занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата высшей хоккейной лиги.