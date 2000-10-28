Двести заводов по переработке мусора построят в России в ближайшие пять лет 13:46, 21 декабря 2018 г.



Об этом заявил президент страны Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. Он отметил, что сейчас ситуация сложная, но всерьез этим вопросом никогда не занимались. Мусор просто сбрасывали в яму без переработки. Сейчас нужно решить сразу несколько ключевых задач: ликвидировать свалки и выстроить целую индустрию переработки. При этом, чтобы не появилось другой проблемы, нужно строго соблюдать технологию и не экономить на фильтрах, они, как правило, оказываются самой дорогой частью в производстве. Уже с января Россия перейдет на новую систему обращения с ТБО. В Иркутской области для этого выбрано два региональных оператора.