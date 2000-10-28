В Иркутском районе задержан нетрезвый водитель, перевозивший людей 13:44, 21 декабря 2018 г.



В нетрезвом виде перевозил пациентов. Мужчину, который в пьяном виде управлял минивеном, остановили на пропускном пункте возле поселка Качуг. При проверке документов у дорожных полицейских появились подозрения в том, что водитель "Мерседеса" находится в алкогольном опьянении, и предложили ему пройти подышать в трубку. В результате данные алкотестера подтвердили наличие алкоголя в организме. В момент остановки мужчина перевозил из поселка Хомутово Иркутского района 13 пациентов для сдачи ими анализов в Иркутске. Водителя привлекут к ответственности. Также проверят его руководство. Предстоит выяснить, как в таком состоянии его выпустили в рейс.