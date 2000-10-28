Премьера сказки "Волшебное кольцо" состоится 21 декабря в Иркутском музыкальном театре 21:31, 20 декабря 2018 г.



Доброта спасет мир. Музыкальную сказку "Волшебное кольцо" поставили в театре имени Загурского. Известный сюжет дополнили песнями, окутали вологодским кружевом, проявили чуть ярче характеры героев и погрузили зрителя в по-настоящему русскую атмосферу.

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Капризная Марфуша, царская дочь любой ценой хочет попасть во Францию. Такой жених, как Мартынко, ей не нужен. В Иркутском музыкальном как всегда под Новый год творят чудеса. На этот раз решили поставить сказку "Волшебное кольцо". Режиссеру Ирине Мякишевой давно хотелось сделать русскую сказку, чтобы были национальные костюмы, узнаваемые герои, к примеру, царская семья. Постановка оказалась более лиричной, чем мультфильм. Для Сергея Тоцкого Мартынко - первая главная роль. Артист настолько проникся образом, что даже перенял его черты. "Он простой, очень открытый, добрый, всегда готов пойти на помощь, отдать все свое, лишь бы всем было хорошо, все пели и плясали. После этой роли я стал жалеть всех кошечек, собачек на улице", - рассказывает Сергей Тоцкий, исполнитель роли Мартынко.

Сделать из сказки полноценный, но при этом емкий спектакль, который смогут досмотреть дети, - задача непростая. Сюжет вдохновил автора Евгения Муравьева раскрыть характеры героев в либретто и песнях, а композитор Егор Шашин дополнил картину. Несколько сцен оказались похожи на настоящий взрослый мюзикл. "Некоторые моменты в сказке - это все-таки реверанс в сторону взрослых, это какие-то взаимоотношения в семье, музыка красивая, мы уже не первый раз работаем с этим композитором Егором Шашиным, его музыка очень качественная, он не делает: "А, это для детей, тили-тили трали-вали", хотя я обожаю Шаинского, у него настоящая мюзикловая музыка, ее не стыдно поставить во взрослый спектакль",- говорит Ирина Мякишева, режиссер-постановщик музыкальной сказки "Волшебное кольцо".

Этот спектакль как напоминание, что главное в жизни - дружба, да и место для сказки всегда найдется. Премьера "Волшебного кольца" состоится 21 декабря.