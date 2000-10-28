"Продукты Приангарья": "Саянский бройлер" 21:22, 20 декабря 2018 г.



Основу здоровья человека составляет качественное и сбалансированное питание. В том числе, белок, он жизненно необходим для организма. Рекордсмен по его содержанию - куриное мясо. Вкусное, сочное, без химикатов. Чтобы выпускать именно такую продукцию, каждый день на предприятии "Саянский бройлер" работает около тысячи человек. Процесс начинается с самых основ - выращивания цыпленка из яйца. Как все это происходит, расскажем в традиционной рубрике "Продукты Приангарья".

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Двадцать пять лет назад здесь, на этой площадке, была одна небольшая птицефабрика. Сейчас "Саянский бройлер" - одно из крупнейших предприятий региона. На его производственной базе трудится около тысячи сотрудников.

Начинается все с этого цеха. Ежедневно сюда привозят около шестидесяти тысяч яиц. Их сортируют и укладывают в инкубационные тележки. А потом отправляют на газацию в специальную комнату. Здесь их обрабатывают формальдегидом. Это дезинфекция от грибковых и бактериальных инфекций.

Яйцо в этот цех поступает прямиком из поселка Мегет. Именно там, в дочернем предприятии "Саянского бройлера", находится цех родительского стада. При поступлении на производство яйцо сортируют, обрабатывают и направляют на созревание. Двадцать один день будущих цыплят выращивает искусственный заменитель курицы - инкубаторий. Компьютер выбирает оптимальную температуру, влажность, периодически меняет положение ячеек. А спустя три недели вылупившиеся птенцы попадают уже в другой цех, где происходит первый в их жизни осмотр.

Все производство на каждом этапе постоянно контролируют ветеринарные врачи. Сразу после рождения птиц вакцинируют от бронхита и болезни Ньюкасла. И потом в процессе роста осматривают ежедневно. В этом цехе напольного содержания сорок две тысячи цыплят. Температура практически тепличная - плюс двадцать девять градусов. За воздухообмен, градусы и влажность отвечает компьютер. Сейчас на предприятии идет масштабная реконструкция цехов напольного содержания птицы. Расширяют площади, устанавливают систему компьютерного управления. "Наши цеха открыли два с половиной года назад. Раньше было многое вручную. Кормилось все автоматически, из кормушки. А система вентиляции была сделана по-другому. Сейчас все зависит от компьютера, все заложено в компьютере. Стало прохладно в цехе, добавилось отопление, теплообменники включились. Все работает автоматически", - рассказывает Ирина Гусар, оператор механизированных ферм компании ООО "Саянский бройлер".

Корм для птицы на восемьдесят процентов выращивают на собственных полях. База "Куйтунская Нива" расположена в соседнем районе. Есть и собственный комбикормовый завод. В составе корма только натуральные ингредиенты, цельная пшеница и витамины. Рацион птицам меняют пять раз за все время роста. За сорок дней жизни курице нужно набрать нужный вес, но при этом мясо должно быть здоровым.

А это уже цех производства и переработки. На сегодняшний день "Саянский бройлер" ежедневно выпускает около девяноста тонн продукции. Это охлажденная и замороженная курица. Несколько лет назад в этом цеху тоже прошла реконструкция, закупили новое оборудование. Сделать это помогли областные и федеральные программы поддержки предпринимателей. "Отделение упаковки в 2017-м тоже прошло реконструкцию. Полностью оснастили отделение упаковки современным оборудованием логистическим, оснастили отделение транспортерами, упаковочными машинами, давно приобрели линию разделки", - говорит Владимир Якутович, заместитель генерального директора по качеству компании ООО "Саянский Бройлер".

А это уже цех полуфабрикатов "Саянского бройлера" - "Мясоград". Позы, вареники, пельмени - всего здесь выпускают больше ста наименований продукции. И деликатесы, которые подойдут к каждому столу, в том числе и новогоднему. "Можно покупать грудку варено-копченую, которая пригодится и в салате "Цезарь", и в салате "Фантазия", которым можно угостить гостей. Из филе можно приготовить жульен, который также пользуется спросом", - отмечает Марина Никифорова, главный технолог ТМ "Мясоград".

Продукция агрохолдинг "Саянский бройлер" неоднократно получала знаки отличия. Это и победа в конкурсе "Сто лучших товаров России", и почетный знак "Отличник качества". А с 2015 года предприятие получило право использовать региональный знак качества "Продукты Приангарья", получить который не просто. "Предприятие или фермерское хозяйство готовит пакет документов. Мы также проверяем, взаимодействуем с организациями контролирующими, такими как Роспотребнадзор. Собираем информацию о наличии претензий к качеству и так далее. И уже комиссионно принимается решение, что предприятие может использовать этот бренд - "Продукты Приангарья", - сообщил Вячеслав Козин, заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области.

Развитие и расширение производства - планы предприятия на ближайшие годы. Но задача номер один - продолжать обеспечивать регион только качественными продуктами питания.