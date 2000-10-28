Поправку об увеличении размера потребительской корзины в Иркутской области отклонили 21:11, 20 декабря 2018 г.



Двадцать пять тысяч малообеспеченных жителей региона могли бы претендовать на дополнительные меры соцподдержки, а семьдесят пять тысяч бюджетников улучить свое материальное положение, если бы в потребительскую корзину региона внесли изменения. Предложение об этом в Заксобрание внесли профсоюзы, их поддержали представители фракций "Единая Россия", "Справедливая Россия", и ЛДПР. Смысл поправки заключался в том, чтобы увеличить соотношение непродовольственных товаров, которые значительно выросли в цене, к продовольственным. Для региональной казны это обошлось бы в один миллиард рублей. И, по мнению вице-спикера, бюджет региона может себе это позволить. Но поправку отклонили. Против высказались представители коммунистической партии региона.

Александр Ведерников, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области: В первую очередь, поправка была бы направлена на малообеспеченных бюджетников. Это примерно четверть бюджетников, зарплата которых привязана к минимальному размеру оплаты труда. А, соответственно, размер оплаты труда привязан к потребительской корзине. Примерно это 77 тысяч человек.

Александр Коротких, полномочный представитель Иркутского профобъединения в Законодательном собрании Иркутской области: Если сравнивать цифры Центрального федерального округа, там, где нет особых климатических условий, то потребительская корзина примерно равна нашей потребительской корзине, где северные территории есть, есть коэффициенты и так далее.

По размеру потребительской корзины Иркутская область сейчас находится на пятом месте в Сибирском федеральном округе. Впереди Красноярск, Томск, Новосибирск. К вопросу об ее корректировке вернутся уже в марте следующего года. При поправке текущего бюджета.