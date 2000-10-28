Новая поликлиника открылась в поселке Молодежный Иркутского района 21:05, 20 декабря 2018 г.



Этого события ждали более двадцати тысяч человек, которым раньше приходилось ездить в медцентры в другие населенные пункты. Почему лечебницу считают самой современной, расскажем в следующем материале.

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Чудо-аппарат по самому последнему слову техники. Механизм простой, но эффективный, уверенны специалисты. В ванну подается углекислый газ, смешивается с паром и через поры всасывается в организм пациента. Далее цепная реакция - образуется кислород. Водолечение - одно из самых современных направлений для реабилитации пациентов с заболеваниями сердца и сосудов. "Как профилактика сердечнососудистых заболеваний, тромбоэмболии, тромботических болезней. Улучшаются обменные процессы, трофические изменения. Так что все сосудистые заболевания, при которых практически все виды физиотерапии противопоказаны, а вот именно это оборудование - пароуглекислая ванна - не имеет противопоказаний",- рассказывает Елена Неретина, заведующая отделением медицинской реабилитации Иркутской районной поликлиники.

В составе реабилитационного отделения кабинеты физиопроцедур, массажа, мануального терапевта, зал ЛФК, фитобар. Таким современным комплексом может похвастаться не каждое лечебное учреждение. Новая районная поликлиника в Молодежном для жителей долгожданная. Раньше к врачам приходилось ездить в Дзержинск. А туда общественный транспорт напрямую не ездит. Поэтому многие обращались в медорганизации Иркутска. Новая лечебница предназначена для населения двух поселков - Молодежный и Новая Разводная, а также еще 17-ти населенных пунктов, расположенных вдоль Байкальского тракта. А это 24 тысячи человек. "Здесь будут размещаться педиатрические участки, терапевтические участки, будут проводиться малоинвазивные хирургические вмешательства, все виды эндоскопических вмешательств с использованием анестезиологического пособия, рентгеновские методы исследования будут, маммограф, рентген-аппарат, УЗИ. И также мы планируем здесь развить реабилитацию третьего этапа. Здесь уникальное физиотерапевтическое отделение", - сообщил Олег Ярошенко, министр здравоохранения Иркутской области.

Всего 12 структурных подразделений. Поликлиника расположена в новом здании. Его по поручению губернатора Приангарья приобрели у застройщика и передали в областную собственность. Это позволило существенно сэкономить время. Стройка с нуля продлилась бы несколько лет. Покупка обошлась казне региона в 256 миллионов рублей. "Мы этот опыт продолжим. И сейчас уже намечены объекты, которые в будущем будут достраиваться по линии бизнеса. А мы будем их выкупать. Например, стоматология в городе Иркутске. Мы последние три года прилично увеличиваем средства для здравоохранения. Это выражается в миллиардах рублей. Два-три миллиарда мы добавляем ежегодно", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Своих первых пациентов поликлиника примет сразу после новогодних праздников.