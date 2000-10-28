Режим ЧС ввели в Осинском районе из-за разгерметизации газовой скважины 14:53, 20 декабря 2018 г.



Скважину пробурили еще в 60-х годах, но добычу вести не стали. Скважину в степи законсервировали. Ближайший поселок Усть-Алтан в полутора километрах. Этой осенью, в конце октября, местный житель услышал в поле подозрительный свист. Выяснилось, старое оборудование не выдержало. В воздухе был сильный запах газа. К ситуации подключились власти и министерство чрезвычайных ситуаций.

"Там было все огорожено, прекращен доступ населения к этой скважине, начали работы по поиску подрядчика, который выполнит эти работы. Нашли "ЮграПромбезопасность", который работает с этими вещами, потому что очень специфичные работы и в России их выполняют буквально 2-3 организации, которые связаны с бурением и с безопасностью именно нефтепроводов, газопроводов и добычей нефти и газа", - сообщил Евгений Шевцев, начальник управления ГО и ЧС министерства имущественных отношений Иркутской области.

Газ, который выделяется в атмосферу, - это природный метан, он легче воздуха, поэтому не скапливается в низинах и не угрожает безопасности людей, говорят специалисты. Примерная стоимость ремонта 400 тысяч рублей. Средства планируют выделить из резервного фонда правительства Иркутской области.