Пожар в "Модном квартале" Иркутска, пострадавших нет 14:45, 20 декабря 2018 г.



С пожара сегодня началось утро в "Модном квартале" в Иркутске. В шесть утра загорелся павильон по продаже чая и кофе. В торговом центре сработала сигнализация, 20 сотрудников эвакуировались самостоятельно. Пожарные справились с огнем за 10 минут, предварительная причина возгорания - короткое замыкание.

Между тем торговые центры в преддверии праздников под пристальным вниманием сотрудников МЧС. За нарушение требований противопожарной безопасности в Иркутске уже выписали штраф собственникам двух зданий. А с 25 декабря в области планируют ввести особый противопожарный режим. "Если в период действия особого противопожарного режима граждане будут видеть нарушения, у нас просьба нам об этом сообщать, мы будем реагировать, принимать соответствующие меры. При подтверждении нарушений будут максимально приняты меры административного воздействия в отношении и руководителей, и юридических лиц", - сказал Виктор Пашков, замначальника ГУ МЧС России по Иркутской области.

Штрафы за нарушения в период действия особого противопожарного режима увеличиваются в два раза. Он будет действовать до конца праздников, до 10 января.