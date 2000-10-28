Иркутские спортсмены стали победителями Всероссийских соревнований по боксу и профессиональному панкратиону 14:22, 20 декабря 2018 г.



Иркутяне покорили ринг! Всероссийские соревнования по боксу и профессиональному панкратиону завершились для наших бойцов победой. Турниры проходили в Хабаровске и Краснодарском крае. Сергей Ярулин и Алексей Ким провели всего более 150 боев по всей России. 10-летний опыт помог спортсменам одержать победу.

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Сергей в спорте с детства, провел более 150 боев по всей России. Недавно вернулся из Краснодарского края со Всероссийских соревнований по боксу. Завоевал первое место. Теперь будет выступать за сборную команды России. Делится впечатлениями от турнира. "Все было классно. После полуфинального боя. Он был очень тяжелый, с соперником из Челябинска. Я с ним встречался ранее, в 2012 году, проиграл. Сейчас взял реванш, победил. Тем самым получил право выступать в финале. В финале я боксировал против соперника из Санкт-Петербурга. Соперник тоже был достойный, опытный. Но мы обошли его", - рассказывает Сергей Ярулин, спортсмен.

Сейчас Сергей отдыхает от поединков. С января будет участвовать в сборах в Кабардино-Балкарии. А уже в марте бойца ждет первенство Европы.

Другой не менее перспективный спортсмен вернулся с международного турнира по профессиональному панкратиону. Бой проходил тяжело, но, как говорит сам Алексей, не мог не победить. 10-летний опыт и звание мастера спорта России по панкратиону помогли преодолеть соперника. "Соперник был сильный. Мастер спорта по панкратиону, 7-кратный чемпион России. Пришлось повозиться с ним. В итоге вышел на болевой. Действовал по плану. Одержал победу", - поделился Алексей Ким, спортсмен.

На бойцов возлагают большие надежды. Сейчас в центре развития спорта занимаются более 30 спортсменов, трое из них - именитые бойцы. Но, по словам директора центра Аркадия Журавлева, профессиональных спортсменов будет больше с каждым годом. "Очень хороший результат. Тем более сейчас нас ждет подготовительный этап: у Алексея на более высокий профессиональный уровень и у Сергея подготовка к первенству Европы. Это значимое событие для города Иркутска. Планы на будущее - как можно больше привлечь детей к спорту и развивать инфраструктуру спортивную в городе, чтобы они показывали высокий результат", - сказал Аркадий Журавлев, директор "Центра развития спорта" г.Иркутска.

У бойцов каждый день по две тренировки утром и вечером. А еще обязательна баня для расслабления мышц. План на будущее у спортсменов один - победа.