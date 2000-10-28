Настоятеля Свято-Никольского храма в поселке Листвянка наградили медалью за заслуги перед отечеством 19:15, 19 декабря 2018 г.



Покровитель моряков, купцов и детей. Сегодня православные христиане отмечают день памяти Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых святых в России. В Иркутской области несколько приходов в честь святителя. Так совпало, что настоятель в Свято-Никольском храме в поселке Листвянка тоже носит это имя. О церковном празднике и настоятеле храма – следующий материал.

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Молебном Николаю Чудотворцу продолжали сегодня все православные службы. К святому обращаются в самых разных ситуациях. С мольбы о спасении жизни началась история Свято-Никольского храма в Листвянке. 200 лет назад иркутский промышленник Ксенофонт Сибиряков попал в шторм на Байкале и дал обет: если выживет, построит храм святому Николаю. Сначала церковь возвели в Николе, но потом понадобилось перенести храм из ложа водохранилища. Много усилий к этому приложила и жительница Листвянки Татьяна Ефратова. Она же попросила в конце 80-х годов тогда еще дьякона Николая Обухова стать настоятелем. "Там, Коля, священников не хватает, что медлишь, почему не принимаешь сан? Так вот она мне предложила, и я согласился", - рассказал отец Николай, настоятель Свято-Никольского храма, п.Листвянка.

Первую свою службу в храме новоиспеченный священник по чудесному совпадению провел в праздник Николы Летнего. Это день переноса мощей Святителя Николая Чудотворца в итальянский город Бари. С тех пор вот уже 30 лет Николай Обухов служит в храме. К чину священнослужителя он пришел уже в зрелом возрасте. Но крещен был с рождения, несмотря на страхи, мама Николая крестила ребенка в самые суровые для церкви 30-е годы. После армии Николай переехал в Сибирь. И здесь он вновь тянется к вере. На Рождество вместе с другом идет в церковь, за что получает карикатуру на работе. Но от воскресных служб не отказывается, параллельно работает в строительной отрасли. Сейчас Николай Обухов - духовный отец для многих жителей Листвянки и не только. "Прихожане, наше общение хорошее, конечно, самые близкие люди по вере, по духу", - говорит отец Николай.

Они обращаются к нему за советом в любой ситуации.

Галина Степанова, прихожанка храма: В 1989-м мы покрестились у батюшки, я с дочерью, он, можно сказать, наш семейный батюшка теперь, затем покрестился мой сын, внуки. И освящал квартиру у нас, и мы его действительно считаем своим, родным, можно сказать, членом семьи, любим очень.

Николай Шипилов, духовный сын отца Николая: Эта встреча с отцом Николаем меня изменила, мне всю жизнь изменила, Господь помог, через отца Николая мне открыл сердце, это самое главное в жизни для меня.

В праздничный день 88-летнего священника наградили медалью за заслуги перед отечеством и медалью в честь присоединения Крыма. "Вы однажды приняли присягу в армии и сегодня исполняете тот воинский патриотический долг, но служа уже в качестве священнослужителя и вере нашей, и великой матушке России", - сказал Василий Рудюк, представитель Иркутского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Россия".

День памяти Николая Угодника - для батюшки это и личный праздник. В свои 88 лет он несет людям Божье слово и душой отвечает за них.