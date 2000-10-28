300 лучших учеников Иркутска получили стипендии мэра 18:19, 19 декабря 2018 г.



Самые умные, талантливые, активные и креативные. Все это о школьниках Иркутска. Более 300 учеников получили сегодня стипендии мэра. Лучшие из лучших удостоены этой ежегодной награды за достижения в учебе, науке, спорте и творчестве. Поздравил учащихся Дмитрий Бердников. Он отметил, что заслуги школьников также зависят от преподавателей и родителей.

Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска: Вы становитесь шаг за шагом настоящими людьми, настоящими гражданами нашего общества. Благодарим ваших родителей за то, что они прилагают огромные усилия к вашему воспитанию, к вашему формированию. И самое главное, ребята, я хочу вам напомнить, что будущее нашего города, нашей области, нашей страны в ваших руках. Вы должны продолжать упорно трудиться, добиваться поставленных целей.

Алиса Корушнова, ученица школы №36: Я очень рада, что я получила свою стипендию, награду. Я участвовала во многих олимпиадах, конференциях. Я буду хорошо учиться, хочу сдать ЕГЭ на 100 баллов и закончить школу на отлично.

Ученики получили стипендии в размере двух тысяч рублей, а их родители благодарственные письма. Поощрение лучших школьников в Иркутске уже стало традицией. Стипендии мэра вручили в девятый раз.