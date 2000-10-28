Власти региона и общественная палата Иркутской области подвели итоги совместной работы за год 18:16, 19 декабря 2018 г.



В тесном взаимодействии. Власти региона и общественная палата Иркутской области подвели итоги совместной работы за год. Замгубернатора Дмитрий Чернышов отметил: члены общественной палаты приняли активное участие в мероприятиях областного и федерального значения, в том числе более тысячи человек занимались подготовкой и организацией общественных наблюдений за выборами президента страны.

Напомним, новый состав общественной палаты приступил к работе в этом году. В шестом созыве 12 комиссий. Две из них новые: по поддержке семьи, материнства и детства и по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству. "Они поднимают острые проблемы, а дальше уже власть подключается к их решению. И вот таким образом мы не одну проблему уже решили. И очень важно, что общественная палата, члены, руководство очень тонко это чувствуют и понимают", - сказал Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области.

Как отметил председатель общественной палаты Иркутской области Владимир Шпрах, общественные палаты в этом году появились в ряде муниципалитетов . В 2019 году эту работу продолжат.