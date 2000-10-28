Иркутская область занимает лидирующую позицию по числу детей-сирот, не обеспеченных жильем 18:12, 19 декабря 2018 г.



Мы находимся на втором месте после Кемеровской области. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры в ходе служебной проверки. Выяснилось, количество нуждающихся с каждым годом растет. В очереди на получение жилья сейчас стоит больше 14 тысяч человек. Кроме того, для пяти тысяч сирот закрепили жилое помещение, в котором они раньше проживали.

"К сожалению, результаты проверки выявили многочисленные нарушения. Это и неактуальность во многих районах списка, в том числе, когда дети-сироты меняют свое место жительства. Есть дети-сироты, которые подлежали исключению из списка, есть которые дважды в каких-то районах включались в список, и так далее", - сообщила Ольга Кошкарева, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Иркутской области.

Большое внимание уделили проверке жилья, закрепленного за сиротами. Сотрудники прокуратуры отметили: органы опеки не в полной мере исполняют свои должностные обязанности. В частности, недостаточно контролируют сохранность недвижимости, неэффективно разъясняют опекунам и попечителям законодательство, право наследственности. У многих несовершеннолетних сирот, находящихся в детских учреждениях, накопились долги за коммунальные услуги - от 20 до 500 тысяч рублей. На коллегии также отметили и то, что некоторые сироты, которым государство выделило квартиры, не используют их: сдают в аренду, отдают посторонним лицам, не оплачивают коммунальные счета - уже накопилось более 20 миллионов долгов.