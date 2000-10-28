Проект "Вернем колоколу голос" добрался до Иркутска 17:24, 19 декабря 2018 г.



Они были созданы, чтобы нести благую весть, но онемели. Воскресить их звучание спустя столетия - цель новосибирских специалистов. Проект "Вернем колоколу голос" добрался до Иркутска. Сегодня гости изучали колокола самой старой церкви Иркутска - Спасской. Для этого раритеты пришлось даже снимать с колокольни. О чем молчат и что могут рассказать звонкие символы России? И почему Иркутск - колокольная столица Сибири?

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Так звучат только старинные дореволюционные колокола. Кажется, их звон разносится по всему городу. Эти два благовестника - гордость Иркутска. Тот, что поменьше, весит 92 килограмма, - это работа 1881 года последнего иркутского литейщика Иннокентия Горшешникова. Второй - около центнера весом. И его происхождение пока неизвестно. "Когда известный компанолог, акустик и звонарь Свято-Данилова монастыря, старший звонарь Роман Огрызков, он сейчас архидьякон, приезжал сюда на фестиваль в 2015 году, он определил его как один из старейших в Сибири", - говорит Александр Ипполитов, руководитель школы церковных звонарей "Благовестник".

Сегодня колокола со Спасской церкви пришлось снимать впервые за четверть века, чтобы узнать о них больше. В Иркутск приехал Алексей Талашкин - руководитель проекта "Вернем колоколу голос", который стал победителем конкурса президентских грантов. С помощью 3D-сканера Алексей создает компьютерную копию колокола. Все, вплоть до мельчайших деталей декора. А затем анализатор металла рассказывает, из чего же отлили инструмент много лет назад. В этом обнаружили нетипичный для колоколов свинец, поэтому можно предположить, что отливали его именно в Иркутске. Олово в городе тогда было слишком дорогим, а свинец отлично мог его заменить.

Любой сохранившийся после революции колокол - это чудо. Чтобы воссоздать неповторимое духовное звучание, и делают 3D-копии. Иркутск стал последним городом на карте проекта после Омска, Барнаула, Красноярска, Бийска, Тюмени. Зато с самым ценным колокольным наследием. "Иркутск - это старинный духовный и колокольный центр Сибири. И здесь, конечно, очень богатая история. В Иркутске было отлито два тысячепудовых колокола до революции, что является рекордом для всех городов Сибири. Нигде такого колокольного богатства не было", - отмечает Алексей Талашкин, руководитель проекта "Вернем колоколу голос", г.Новосибирск.

В рамках проекта отольют копии 22 разбитых колоколов Сибири. А вот в банке данных трехмерных копий останутся сотни раритетов. С помощью новой информации удастся изучить произведения старинных мастеров и, возможно, в будущем воссоздать и их. "Идея заключается в том, что мы повторяем геометрию колокола полностью, его внешнюю форму и внутреннюю форму, повторяем химический состав, потому что это очень важно для звучания колокола. И мы предполагаем, что это позволит нам приблизиться к какому-то звучанию, которое было у разбитого колокола. Есть в нашем проекте несколько колоколов с сохранным звуком, нам это нужно для того, чтобы мы проверили свою теорию: попадаем мы в голос или не попадаем", - говорит Алексей Талашкин.

Отливать колокола будут в Новосибирске. Для каждого приготовят свой сплав. Услышать воскрешенные голоса колоколов Сибири иркутяне смогут уже летом.