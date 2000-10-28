Житель Иркутского района Женя Китаев нуждается в помощи неравнодушных людей 17:14, 19 декабря 2018 г.



Не смириться с тяжелым диагнозом, а научиться жить с ним. Родители Жени Китаева из Иркутского района не стали опускать руки, когда сын стал инвалидом. И их усилия дали результат, которого не ожидали даже врачи. И именно сейчас важно продолжить лечение и развитие. Мальчику требуется помощь.

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Ласковый и неусидчивый. Несмотря на сложное заболевание, Женя старательно осваивает письмо. Мальчик родился здоровым. Развивался по возрасту. Произнес свои первые слова. Проблемы начались в полтора года. Родители заметили, что их сын перестал реагировать на обращения, пропала речь, исчезли эмоции. Начались обследования и лечение. Врачи долго не могли установить причину таких резких изменений. Сейчас в медкарте Евгения несколько диагнозов: органическое поражение центральной нервной системы, признаки аутизма, задержка психоречевого развития. Китаевы оформили инвалидность. "Все, что можно в Иркутске, мы проходили. Мы делали генетические тесты, мы ходили к психологам, лежали в Ивано-Матренинской больнице, ходили по местным остеопатам, мануальщикам. То есть все, что, в принципе, можно было в Иркутске, мы испробовали. Результата никакого нам не дало. Естественно, мы начали искать, где, какие клиники могут нам помочь. Тоже перепробовали многое за это время", - рассказывает Мария Китаева, мама Жени.

Несколько раз лечились в Москве, Новосибирске. Но самый большой результат принесла терапия в медицинском центре в Анапе. В нем Женя прошел два курса - в пять и в восемь лет. Мальчик стал более спокойным, начал понимать, когда к нему обращаются, да и вообще реагировать на людей. Научился проявлять свою любовь к маме - самому дорогому и близкому человеку - так, как умеет только он. Но восстановить речь так и не удалось.

Наперекор всем прогнозам, Женя пошел в первый класс на домашнее обучение. Сейчас ему девять лет. И именно теперь важно не упустить время и продолжить лечение. Необходимо пройти несколько курсов терапии в медицинском центре в Анапе и консультацию со специалистом из Израиля. Для этого требуется 230 тысяч рублей. "Просто у семьи нет средств, чтобы оплатить лечение. Поэтому, конечно, я прошу помощи у неравнодушных людей. Все, что мы могли, максимально мы всегда старались оплачивать сами, потому что я понимаю: в наше время столько детей, которым требуются операции сложные, вопрос жизни и смерти. Конечно, у нас не так критично, но я мама, и для меня состояние ребенка критичное", - говорит Мария Китаева.

Помочь Жене Китаеву может каждый. Те, у кого есть мобильный сбербанк, могут просто отправить СМС на номер 900 со словом ТАС - так называется благотворительный фонд, который проводит сбор. Затем пробел и сумма пожертвования. Также можно помочь, отправив сообщение на номер 7715. Также пишите слово ТАС, пробел и конкретную сумму.