Жители Култука обратились в природоохранную прокуратуру по поводу строительства на Байкале завода по розливу воды 17:08, 19 декабря 2018 г.



Водопровод из Байкала в Китай строят в Култуке.Точнее, там возводят завод по розливу воды, вот только делают это каким-то варварским способом. Во время строительства трубопровода утопили экскаватор. Нефтепродукты после этого беспрепятственно попали в озеро. Но ответственности за экологическое преступление никто так и не понес. Тем временем выяснилось: предприятие хоть и зарегистрировано в России, но принадлежит представителям совсем другого государства.

"На сегодняшний день 99% в акционерном капитале этого предприятия принадлежат Китайской Народной Республике и 1% только на физическое лицо - гражданина России. Люди переживают, что, во-первых, не будет рабочих мест по причине того, что очень часто наши восточные партнеры привозят работников своих по национальности", - сообщил Руслан Ким, представитель общественного движения "Наш Дом".

Жители Култука обратились в природоохранную прокуратуру. Они просят проверить разрешительные документы на строительство предприятия в центральной экологической зоне. Кстати, в следующем году предприниматели планируют приступить к возведению капитальных строений, что запрещено действующим законодательством.