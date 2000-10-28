Капитальный ремонт под угрозой срыва в многоквартирных домах Иркутской области 17:04, 19 декабря 2018 г.



Домам не повезло попасть в план именно в этом году. Работы на большинстве объектов до сих пор не выполнены. Если конкретнее, в середине декабря не закрыты крыши жилых зданий. Сегодня в этом убедились активисты Общероссийского народного фронта. Вместе с ними в рейд отправилась съемочная группа программы "Новости".

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Их ждали еще летом, но они появились только в конце октября. Почти два месяца работники подрядной организации чинят крышу жилого здания. 257-му дому по улице Розы Люксембург в следующем году будет 55 лет. За это время капитальный ремонт был лишь однажды, и то приводили в порядок канализацию. Сейчас степень износа дома 60%, это заключение БТИ. Нужно ремонтировать торец здания, менять козырьки. Но работать начали только с крышей. И, когда закончат, неизвестно. "27 ноября мы встречались здесь, во дворе, с представителями фонда капитального ремонта, с представителями подрядчика. Они нам обещали в течение двух недель завершить все работы. Но уже все сроки вышли, если вы посмотрите на нашу крышу, то она до сих пор не закрыта", - говорит Елена Тюменцева, председатель ТОС "Спутник".

Жители последних этажей на себе ощутили все прелести капитального ремонта. Как раз в разгар сильных морозов дом остался с разобранной крышей. Спасались теплой одеждой и обогревателями. Наверняка летом таких проблем можно было бы избежать. Но почему работы не провели в срок? Таким же вопросом задаются, как не удивительно, сами подрядчики. В Иркутске это 10 компаний. Они, как и жители домов, оказались в странной ситуации. "До сих пор еще нет утвержденной сметной стоимости по многим домам, до сих пор нет актов выполненных работ там, где они завершены. Подрядчики тоже очень переживают, ведь им же отыгранные контракты и неисполнение в срок чревато штрафными санкциями и большими денежными потерями", - сообщила Валерия Кошечкина, модератор тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" в Иркутской области.

При этом взносы за капитальный ремонт от горожан поступают регулярно. Сейчас собираемость платежей доходит до отметки 60-70%. Но, видя такие результаты, жители вполне ожидаемо откажутся платить. Так и случилось в одном из домов в Иркутске-II. Перед началом работ собственников жилья попросили высказать пожелания. Их было достаточно: отремонтировать подвал, поменять устаревшую проводку, ну и, возможно, привести в порядок крышу. Почему взялись только за последний и вовсе не первоочередной, по мнению жителей, пункт? Ответы на обратной стороне платежки, объяснили работники фонда капитального ремонта. Именно там и должен быть утвержденный план работ. "Мне кажется странная ситуация, когда на оборотной стороне платежного документа, куда никто не смотрит, присылается предложение по капремонту, на которое мы должны в течение трех месяцев отреагировать, подтвердить, что мы должны сделать именно это или что-то другое. То есть никто не видел. О том, что у нас проводится капремонт, мы узнали только, когда работники начали ходить на крышу, что-то делать. Мы их спросили, что происходит, они говорят: мы делаем капремонт", - рассказала Татьяна Дженсен, председатель совета дома №13 на ул.Сибирских Партизан.

Сейчас жители этого дома стоят перед непростым выбором: продолжать платить или отказаться от таких услуг? Ждать окончания работ или так и прожить всю зиму с недоделанной крышей? Вопросов пока больше чем ответов. И не только у них. Активисты Общероссийского народного фронта после рейда планируют провести рабочее совещание, чтобы в следующем году в такую же ситуацию не попали жители других многоквартирных домов Иркутской области.