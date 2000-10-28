"Пушистое счастье": добрая и ласковая Ксюша надеется попасть в заботливые руки 14:29, 19 декабря 2018 г.



Настоящая леди, робкая и смущенная. Ксюша с интересом изучает видеокамеру и стесняется подойти к нам ближе. История этой собаки, наверное, особенная. Еще в щенячьем возрасте она попала в приют. Сначала в Московщину, потом ее перевезли в Мамоны. Волонтеры сразу влюбились в эти карие глаза и рыжую шубку. В "Ное" ее называют лисичка.

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"Очень она у нас нежная и ранимая натура. К посторонним насторожена, немножко боится. А с собаками не конфликтует", - рассказывает Валерия Ходакова, волонтер.

Привыкнув к жизни в приюте, Ксюша хорошо ладит с соседями по вольеру. Не конфликтует ни с большими авторитетными псами, ни с маленькими щенятами. А вот к незнакомцам относится осторожно. Но, если получить ее доверие, собака станет самым преданным и верным другом. "Она очень добрая, ласковая, любит детей, взрослых, которых она знает, она ко всем лезет на ручки, просится. Никогда не лает, не рычит", - говорит Валерия Ходакова.

Ксюша, хоть и застенчива, но очень хочет попасть в добрые и заботливые руки. Собака среднего размера, привита, стерилизована и абсолютно здорова. Подойдет для квартирного содержания. Всю информацию о ней вы можете получить по телефону 8(914)-912-41-11 или на сайте приюта noi38.ru.