Более 500 рублей за кубический метр мусора 14:24, 19 декабря 2018 г.



Портал "Ирсити" сообщил, что служба по тарифам Иркутской области опубликовала размер платы за вывоз и переработку твердых коммунальных отходов. К примеру, население в зоне "Юг" в первом полугодии 2019-го будет платить 523 рубля за кубический метр мусора. А во второй половине года на 70 рублей больше. На севере региона эти суммы больше на десятки рублей. Все это означает, что "мусорная реформа" подходит к своей решающей фазе и уже в январе мы увидим в расчетках совсем другие суммы за коммуналку. Сколько в итоге будет платить каждая семья, выяснить проблематично. Получить комментарий от региональных властей нам пока не удалось.