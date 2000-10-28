Иркутский дворец бракосочетания открылся после капитального ремонта 18:53, 18 декабря 2018 г.



Новую историю важного здания начали в День работников органов ЗАГС России. Выйти замуж в таком дворце захотела и наш корреспондент Екатерина Лыкова.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Сегодня в ЗАГСе день исключения из правил. Главные вовсе не молодожены. А само здание, в котором тысячи пар говорят заветное "да". Длительный ремонт завершен, и все внимание обновленному дворцу. Здание было в предаварийном состоянии. Здесь заменили окна с подтеками, которые уже нельзя отмыть, установили потолки с новым дизайном, положили мраморный пол.

Самое главное место в ЗАГСе - торжественный зал, именно здесь зарождаются новые семьи. Помещение полностью преобразилось, стало заметно светлее, зрительно просторнее и уютнее.

Торжественный зал теперь в новых цветах. Здесь установили другую систему освещения, в центре которой роскошная люстра, а по бокам зеркальные элементы добавляют еще больше света. За 15 лет существования этого здания изменились дизайнерские решения. Современные направления постарались воплотить в проекте. Кстати, второй и третий этаж для праздничных событий, а на первом так называемая рабочая зона.

Иркутский дворец бракосочетания станет первым в области, где внедрят электронную очередь. Этот информационный центр будет работать с единым порталом госуслуг. И это востребовано, в среднем 1200 человек в день приходят сюда по различным вопросам. "У здания всего лишь три беды - это кровля, фундамент и хозяин. Мы сделали устойчивый фундамент, который простоит сейчас смело сто лет, хорошую кровлю сделали, мы надеемся, что будет хороший хозяин", - сказал Олег Власенко, руководитель службы ЗАГС Иркутской области.

На второй этап капитального ремонта направили более 60 миллионов рублей из областного бюджета. Обновили дворец и снаружи. В сочетании с площадью Конституции это место уже стало любимым для прогулок у горожан.