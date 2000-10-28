Иркутский автопарк пополнили новые трамваи, троллейбусы и автобусы 18:48, 18 декабря 2018 г.



Новые трамваи, троллейбусы и автобусы вышли на маршрутные линии в Иркутске. И самая долгожданная новость: муниципальный общественный транспорт пустят по Академическому мосту.

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Удобные, комфортные и современные. Это все вот об этих новеньких автобусах и бесконтактных троллейбусах. Городской автопарк пополнился ими совсем недавно. В них все самое необходимое для пассажиров: розетки, кондиционеры и, главное, пандусы для инвалидов. Водитель или кондуктор всегда помогут маломобильным людям. И еще одно нововведение, которого так долго ждали иркутяне. "У нас сегодня завершается работа над комплексным планом транспортной инфраструктуры, и будем проводить изменения направлений маршрутов, оптимизацию. Обязательно в грядущем году мы проведем линию и через новый Академический мост, запустим троллейбусный маршрут. Это необходимо сделать", - сообщил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Новые автобусы курсируют по городу, а у троллейбусов этап проверки, их запустят в 2019-м. На линию уже вышли и 10 современных трамваев. Горожане оценили преимущества электрического транспорта.

- С сыном постоянно ездим. Тепло и комфортно. Старые трамваи уже слишком старые.

- Все мягко, хорошо и бесшумно.

- Приятно, тепло, чисто. Шире, конечно, есть аварийный вход, это удобно, современно.

Оптимизация маршрутной сети, безопасность пассажиров, а также разработка удобной транспортной схемы, развитие системы электронных билетов - такие темы обсудили на заседании городской комиссии. "Есть у нас сеть трамваев, которую необходимо использовать и укрупнять. Введение только сети троллейбусных маршрутов, когда мы просчитываем пассажиропоток, соответственно, к ним добавляем трамвайный маршрут и после этого рассматриваем введение автобусных маршрутов", - сказал Андрей Пономарёв, начальник департамента дорожной деятельности администрации г.Иркутска.

Сейчас ежедневно на линию выходят более 200 городских автобусов, почти 60 троллейбусов и 44 трамвая. Транспортный парк будут расширять и дальше. Ну а самый большой плюс муниципального транспорта - стоимость. Проезд в городских маршрутах по-прежнему 15 рублей.