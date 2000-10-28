Строительство детского медицинского центра в Иркутске поддержит Федерация 18:29, 18 декабря 2018 г.



Это позволит как можно быстрее начать работу. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам встречи с министром науки и высшего образования России Михаилом Котюковым. Сейчас необходимо выделить землю общей площадью не менее 10-12 гектаров. Наиболее перспективным называют участок в иркутском микрорайоне Юбилейный. Но в настоящий момент территория находится в собственности федерального агентства научных организаций.

По мнению губернатора Иркутской области, строительство детской больницы должно быть рядом со взрослой областной клинической больницей. Ведь в ее состав входит областной перинатальный центр, а также Иркутский областной центр медицины катастроф. Таким образом, будет общая инфраструктура, в том числе и транспортная. Это даст возможность для образования медицинского кластера в регионе. В детском многофункциональном медицинском центре будут оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. Кроме того, на встрече губернатор и министр обсудили перспективы работы вузов Иркутской области и федеральные программы, в которых регион может принять участие.