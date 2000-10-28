Четырехмесячной Даше Гвоздёвой из Тайшета срочно нужен донор 18:25, 18 декабря 2018 г.



Ей очень нужна помощь, но не деньгами. У четырехмесячной Даши Гвоздёвой из Тайшета рак крови. Единственное, что может спасти девочку, - пересадка костного мозга. Подходящего донора сейчас ищут по всей стране. Им может оказаться любой из нас. Чтобы это узнать, нужно всего лишь сдать кровь. Где и как это можно сделать, расскажем далее.

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Даше всего четыре месяца, и почти всю жизнь она борется со страшной болезнью. Сейчас девочка вместе с мамой в Санкт-Петербурге, пережила уже два этапа химиотерапии, готовится к третьему. Но так можно лишь добиться небольшой ремиссии. Спасти Дашу может только донор, который отдаст свои здоровые клетки.

Андрей Кривоносенко уже 8 лет сдает кровь, почетный донор России. Но сегодня он пришел, чтобы вписать свое имя в новый список - национальный регистр доноров костного мозга.

Андрей Кривоносенко, почетный донор России: Донорство - это может сделать любой человек, даже несмотря на социальный статус, просто взять и помочь людям.

Светлана Березина, заместитель исполнительного директора сети клиник: Любой человек, который желает стать донором, приходит в медицинский офис. Он должен иметь возраст от 18 до 45 лет, не иметь серьезных каких-то хронических заболеваний, инфекций, должен заполнить анкету, обязательно свое согласие, что он хочет стать донором.

У потенциального донора берут кровь, которую отправляют в Санкт-Петербург на так называемое типирование. Затем данные вносят в регистр, и, если когда-то помощь понадобится, к донору вновь обратятся медики с просьбой пройти полное обследование и сдать свои клетки. Для донора это безболезненно и абсолютно безопасно. "Человек принимает препараты, которые выгоняют клетки его стволовые из костного мозга в периферическое русло. Потом человек подключается к аппарату, из одной руки у него кровь берут, она проходит через аппарат, там сепарируется, эти клетки отделяются, и она возвращается во вторую руку. Так человек проводит в кресле около четырех часов. Он может общаться с друзьями, смотреть телевизор и тем самым спасти чью-то жизнь", - поясняет Татьяна Козьмина, представитель благотворительного фонда "Русфонд".

В Тайшете люди, которые узнали историю Даши, не смогли остаться в стороне. В тот единственный день, когда можно было сдать кровь, пришли почти 200 человек.

В Иркутске прийти можно в любой день в любое отделение клиники "Инвитро". Ведь помощь, которая почти ничего не стоит вам, может спасти чью-то жизнь.