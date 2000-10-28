Древесину для строительства и отопления в Иркутской области теперь можно получать в виде готовых пиломатериалов и дров 18:11, 18 декабря 2018 г.



Порубочный билет теперь можно использовать по своему усмотрению. Власти предлагают два варианта получения древесины - на корню и в готовом виде. Новые меры значительно облегчат жизнь горожан, сэкономят время и бюджет.

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Александра Улуханова первый год живет в частном доме. Обратилась в администрацию за порубочным билетом. Ей одобрили 25 кубометров, но срубить, распилить и вывезти их нужно самостоятельно. Лесничество в 75 километрах от города. "Посмотрели, развернулись и уехали. Поскольку мы физически не можем, понимаете. После этого купили одну машину дров за 8500, потом мы посмотрели что не хватит, даже если через день топить. Мы купили еще одну. По 8500 каждая машина, вот пожалуйста. Так еще и этого на зиму не хватит", - говорит Александра Улуханова.

Скоро таких проблем не будет. Сегодня принят законопроект, предложенный губернатором Сергеем Левченко. Если раньше древесину для строительства и ремонта домов, хозяйственных построек, а также отопления выделяли на корню, то новый способ - получение пиломатериалов и дров в готовом виде. Правда, уже в меньшем объеме. Например, для постройки дома раньше выделяли 125 кубометров древесины на корню, а в распиленном виде - только 32 кубометра. Воспользоваться такой мерой соцподдержки смогут пенсионеры и погорельцы. Пиломатериалы для дров смогут взять все прежние категории населения. При этом сохраняется право выбора, в каком виде получить древесину. "Остается два механизма. Могут взять древесину в виде лесных насаждений, то есть заключив договор купли-продажи в лесничестве, и самостоятельно уже определять, как производиться будет заготовка, вывозка и распиловка данной древесины. Также просто приехать, выбрать другую норму и приехать в лесхоз, взять пиломатериалы: брус, доска или топливо - древесину для отопления", - рассказал Сергей Шеверда, министр лесного комплекса Иркутской области.

Альтернативная схема, отмечают власти, значительно сократит очереди на выделение древесины.