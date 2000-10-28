Парламентарии Иркутской области будут настаивать на увеличении размера потребительской корзины в регионе 17:46, 18 декабря 2018 г.



Сегодня этот вопрос рассмотрели на восьмой сессии Законодательного собрания. Документ сроком на пять лет последний раз принимали в 2013-м. И теперь он потребовал обновления.

Потребительская корзина в регионе разработана в соответствии с рекомендациями правительства страны. Отдельно для жителей Крайнего Севера, а также районов, приравненных к нему, и для всех остальных. Ежегодно размер корзины индексируется. Но за последние годы существенно подорожали медикаменты и выросли тарифы ЖКХ, появились новые виды платежей, например за капитальный ремонт. Кроме того, с 2019 года увеличатся тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов, отметила председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова. Объединение профсоюзов предложило увеличить расходы на непродовольственные товары и услуги по отношению к стоимости продуктов питания на 5%. Областной казне такие изменения обошлись бы в один миллиард рублей. Поправку отклонили. Вернуться к этому вопросу парламентарии намерены в следующем году при корректировке бюджета на 2019 год.

Александр Гаськов, депутат Законодательного собрания Иркутской области от партии "Справедливая Россия": Рост должен быть именно на коммунальные услуги. О чем мы сегодня говорили. Я понимаю, что 23 - расчетное. Рост до 50, до 60 - все равно мы к этому придем. Или субсидировать областной бюджет. Или все-таки вывести людей, чтобы для них не было шоком это. Поэтому сегодня я голосовал за поправку профсоюзов, за то, чтобы изменить структуру потребительской корзины.

Дмитрий Бриток, депутат Законодательного собрания Иркутской области от партии ЛДПР: Бюджет уже сформирован. И это, непосредственно, является затруднительным. Надеюсь на продолжение данной работы и увеличение корзины.

Поправку профсоюзов поддержали депутаты фракций партий "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР. Всего в повестке восьмой сессии 45 вопросов. Большинство из них социально-ориентированы. Депутаты рассмотрели законопроекты о дополнительной мере поддержки сирот, малоимущих семей, а также о паллиативной помощи в регионе.

Сергей Сокол, председатель Законодательного собрания Иркутской области: В соответствии с президентскими майскими указами по социальным проектам мы принимаем законы и решения о паллиативной помощи.

Также парламентарии обсудили план работы на следующий год, в котором много вопросов будет посвящено социальной поддержке жителей Иркутской области.