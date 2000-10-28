В краеведческом музее начала работу новая постоянная выставка "Иркутск - центр миграционных путей" 17:33, 18 декабря 2018 г.



Узнать о себе намного больше и попытаться ответить на вопрос "Кто я?", заглянув в глубину тысячелетий. В отделе Иркутского краеведческого музея "Окно в Азию" открыли новую постоянную выставку "Иркутск - центр миграционных путей".

По экспозиции можно проследить, как менялся облик наших предков - самых первых людей на Земле, как они жили, чем питались, как спасались от холода, когда впервые приручили животных и начали делать не только орудия труда, но и предметы искусства, например бусы, браслеты, фигурки рыб и животных. Территория нынешней Иркутской области лежала на пути миграции древних людей. Отсюда они перебирались в Южную и Северную Америку. Здесь переживали ледниковый период. Чтобы наглядно показать, как эволюционировал человек, на выставке демонстрируют копии черепов разных представителей рода. "Австралопитек грацильный, здесь такие же есть массивные австралопитеки, у него видно, что отличается черепная коробка. Во-первых, здесь такой гребень, мощные скулы, у него развит был жевательный аппарат, то есть он питался очень грубой пищей, кореньями. А если повезло, то еще и падалью. То есть люди первые были еще и падальщиками", - рассказал Алексей Матвеев, научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея.

Постепенно объем головного мозга увеличивался, а челюсть уменьшалась. К слову, в эволюции человека были и тупиковые ветви, а разные представители рода "человек" боролись друг с другом за выживание. Есть на выставке и воссозданная стоянка древнего человека, которую ученые обнаружили в Бодайбинском районе. Это жилище людей времен Ледникового периода. Камень в центре использовали в качестве печи: его нагревали, а затем переворачивали, чтобы он отдавал тепло. Археологическую выставку в музее сделали постоянной.