25 миллиардов рублей выделят в следующем году на меры соцзащиты населения Иркутской области 17:19, 18 декабря 2018 г.



Бесплатные лекарства будут получать малоимущие семьи Иркутской области уже со следующего года. Деньги на медикаменты возьмут из регионального бюджета. На эти цели предусмотрят 20 миллионов рублей. Социальная сфера традиционно финансируется больше всего. Только на меры соцзащиты населения в следующем году выделяют 25 миллиардов рублей. Как собираются распределить эту сумму? Сегодня профильное министерство рассказало журналистам о своих планах.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

На лечение - в другой город. Для многих семей, где есть тяжелобольные дети, это суровая необходимость. Как раз для таких ситуаций в региональном бюджете предусмотрели более 25 миллионов рублей. На эти деньги дети вместе с сопровождающим смогут слетать туда и обратно к месту лечения, диагностики и консультации. На помощь из областной казны также могут рассчитывать те, кто ухаживает за пожилыми и инвалидами. Приемным родителям, взявшим на воспитание ВИЧ-инфицированного ребенка, увеличили вознаграждение на 25%. "В этом году был принят очень хороший закон, с 1 января он заработает, но не будет носить массового характера. Это приемная семья для пожилого человека. Если на территории всей Иркутской области будет таких 100-200 семей - это целый дом престарелых. Как ребенок должен жить и воспитываться в семье, так и пожилой человек, инвалид как можно дольше должен находиться в домашних условиях", - говорит Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Каждый год мерами социальной поддержки пользуются примерно 600 тысяч человек по всей области. И эта цифра растет. Так, со следующего года единовременную выплату будут получать долгожители. 10 тысяч рублей - те, кто отмечает 90-й день рождения, 12 - 95-летние и 15 тысяч – те, кто дожил до 100 и более лет. Таких юбиляров в нашем регионе не так уж и мало. "Мы сейчас подготовили поздравления на январь месяц 2019 года. Юбиляров будет 425 человек на всей территории Иркутской области. 315 из них - это 90-летние, 81 человек - это 95 лет, 100-летних - 7 человек и старше 100 лет - 22 человека. Только в январе", - сообщил Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Но есть и грустная статистика. Ветеранов Великой Отечественной войны с каждым годом становится меньше. По данным на 1 ноября этого года, в регионе живут 12,5 тысяч свидетелей той войны. Это не только участники сражений, но и труженики тыла, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Все они получают помощь от государства. А с этого года и детям войны положена выплата ко Дню Победы из региональной казны.