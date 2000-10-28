Директором фонда капремонта Иркутской области стал бизнесмен Константин Рассолов 14:55, 18 декабря 2018 г.



Несколько лет Константин Рассолов исполнял обязанности директора фонда. Претендентов на эту должность было семь. Они проходили специальное тестирование. Затем было собеседование. Люди отвечали на вопросы членов комиссии для уточнения их профессиональных знаний, навыков, опыта, оценки трудовой деятельности, деловых и личностных качеств. В итоге Константин Рассолов набрал максимальное количество баллов.