Детский сад-школу открыли после капитального ремонта в Черемхово 18:27, 17 декабря 2018 г.



Детский сад, школа, развивающий центр - все в одном здании. В Черемхово сегодня праздновали новоселье дети и их родители. После капитального ремонта открылся детский сад, который совместил в себе множество функций. Таких детских садов в регионе должно появляться больше, отметил на открытии спикер регионального парламента Сергей Сокол.

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Еще до приезда гостей впечатлениями обо всех новшествах поделилась директор нового образовательного центра. Ремонт здесь начался в ноябре 2017 года. Заменили окна, кровлю, систему отопления. В школе-саду появился обновленный спортивный зал. Такая капитальная реконструкция стала итогом взаимодействия депутатов областного парламента, администрации Черемхово и местной думы. "Ремонт нам обошелся в 55 миллионов рублей, но, кроме этого, по инициативе Законодательного собрания нам было выделено 11,5 миллионов рублей на новое оборудование. И сегодня у нас новая мебель, технологическое оборудование", - сказала Ольга Порягина, директор школы- детского сада №1 г.Черемхово.

Спикер областного парламента Сергей Сокол и коллеги-депутаты знакомятся с новшествами в детском саду. При модернизации здесь создали развивающий центр "Уникум" с возможностями для детей попробовать себя в робототехнике и конструировании. А еще специальную аквастудию, где можно рисовать красками по мокрой бумаге. Все условия в этом детском саду для развития ребенка теперь есть, говорят родители.

На заседании думы Черемхово Сергей Сокол отметил: в бюджете региона на 2019 год по инициативе депутатов предусмотрены значительные средства на сферу образования, в том числе на завершение ремонта и строительства детских садов в разных городах области. "Мы как депутаты Законодательного собрания будем работать над тем, чтобы предусматривать как можно больше средств не просто для капитального ремонта. Мы на нужды образования предусмотрели порядка 42 миллиардов в следующем году, это, наверное, самая большая расходная статья из всех", - сообщил Сергей Сокол, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Депутаты черемховской думы высказали просьбу включить в бюджет следующего года строительство и ремонт нескольких спортивных и социальных объектов города угольщиков. Мэр Вадим Семенов рассказал о приоритетах в работе администрации Черемхово: "Наша сегодня приоритетная задача - делать так, чтобы развивалась экономика города. Вы знаете, что мы являемся территорией опережающего социально-экономического развития. У нас громадное количество сложностей, в том числе и с регистрацией резидентов. Нас не устраивает качество некоторых проектов. Но мы поставили перед собой самую важную и самую главную задачу. Это, во-первых, поддержка и максимальное функционирование строительной отрасли".

В Черемхово сегодня принят бюджет с перспективой на три года. Он социально-направленный. Больше 80% средств пойдет на образование, спорт и культуру.