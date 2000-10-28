Мэр Иркутска поздравил семейные пары, которые отметили 50 и более лет совместной жизни 18:19, 17 декабря 2018 г.



Они вместе более полувека. И все эти годы хранят друг другу верность. В Иркутске сегодня чествуют пары, которые отметили 50 и более лет совместной жизни. В нашем городе таких больше двухсот. И, как делятся сами, секрет благополучия прост: любовь и понимание. Поздравил юбиляров с праздничными датами мэр Дмитрий Бердников.

"Не одно десятилетие вы прожили вместе, сохранив верность друг другу, сохранив верность нашему городу. Воспитали детей, внуков и правнуков. Это замечательно, что вы у нас есть. Нам есть на кого ровняться. Я хотел бы пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет жизни", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Для влюбленных выступили творческие коллективы города. Всем парам вручили подарки.