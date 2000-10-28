"Верить и мечтать". В Иркутске сняли короткометражный музыкальный фильм про Андрея Ещенко 17:47, 17 декабря 2018 г.



"Верить и мечтать". Под таким названием в Иркутске сняли короткометражный музыкальный фильм про известного спортсмена Андрея Ещенко. Длительность картины всего десять минут, но за это время человек может многое осознать. Сюжет мотивирует, а количество просмотров с каждым днем набирает обороты. Но этот фильм никогда бы не появился, если бы не друг детства защитника московского "Спартака".

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Отправной точкой к этому фильму послужило поздравление ко дню рождения. Арзу Мусаев написал песню и отправил в качестве подарка Андрею Ещенко. В детстве они вместе занимались у Евгения Ленского на футбольном поле "Зенита". Бывало и так, что Арзу приходилось дарить свои бутсы Андрею, так как судьба знаменитого футболиста не была простой.

В 9 лет он потерял родителей, спустя еще год умерла бабушка, которая его воспитывала, после этого Ещенко попал в детский дом. Но футбольные тренировки не забросил. "Его жизненный опыт меня вдохновил, и я буквально за 20 минут написал стихи и примерно за столько же написал музыку. Сам опыт Андрея должен быть примером тому, чтобы люди, есть такие люди, которые без помощи, без семьи, а это на самом деле самое ценное что у нас есть, без поддержки семьи можно и нужно добиваться желаемого и обязательно верить в это и мечтать. Поэтому и композиция называется "Верить и мечтать", - рассказывает Арзу Мусаев, друг детства Андрея Ещенко.

Фильм о жизни защитника московского "Спартака" снимали несколько месяцев. В главной роли сам Андрей Ещенко, 9-летний иркутский футболист Виктор Антонюк и болельщик "красно-белых", актер Дмитрий Назаров. За неделю после публикации в интернете ленту посмотрели более 110 тысяч человек. "Меня и всю команду проекта настолько эта история вдохновила, как можно из города, где большого футбола по большому счету никогда не было, вырваться в главную команду страны, стать чемпионом, попасть в сборную, играть в лиге чемпионов. Для этого нужно было иметь необыкновенной силы стержень, о котором захотелось сделать картину для того, чтобы молодые парни, которые сейчас в Иркутске увлекаются футболом, не слушали тех, кто говорит им: "Здесь нет перспектив стать футболистом". Пусть они равняются на Андрея, у которого на старте не было ничего, но он всего добился сам", - говорит Юрий Яшников, автор сценария.

Главное - верить и мечтать,

И никогда глаз не опускать.

Идущий осилит дорогу,

Ангелы в этом помогут.