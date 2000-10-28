"Байкал-Энергия" разгромила кировскую "Родину" – 7:2 17:06, 17 декабря 2018 г.



"Оранжевый град" "Байкал-Энергии". "Бело-синие" обыграли "Родину" с разницей в пять мячей. Со счетом 7:2 закончился матч с командой из Кирова. Соперники боролись достойно и показали настолько красивую игру, что болельщики на иркутских трибунах поддерживали их сильнее, чем свою команду. Счет открыла "Родина", но "Байкал-Энергия" быстро сравняла. После тренерский штаб "бело-синих" взял тайм-аут, чтобы настроить хоккеистов на командную игру, что привело к новому обмену голами. К перерыву - 2:2. Во втором тайме наши спортсмены увеличили разрыв. Ударной стала заключительная пятиминутка.

Игорь Загоскин, главный тренер ХК "Родина": Мы абсолютно проигрывали первую десятиминутку, только благодаря действиям Артема Катаева держались и остались в игре, ну и в последний момент пропустили мячи, что привело к разгрому.

Андрей Рушкин, главный тренер ХК "Байкал-Энергия": Мальчишки зацепились, зацепились очень даже прилично, имели моменты в контратаках, попытались мы прессинговать, прессинговать не получилось, сразу разрывы между зонами, моментами не забивали, но в тоже время молодцы, играли до конца.

Победа позволила "Байкал-Энергии" вернуться в зону плей-офф. Продвинуться по турнирной таблице можно будет при удачном для "бело-синих" исходе матча с "Волгой". Игра пройдет в Иркутске во вторник. А затем "Байкал-Энергия" сыграет в Новосибирске, Первоуральске и Кемерово.