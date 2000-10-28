"Продукты Приангарья": Ангарский мясоперерабатывающий комбинат 16:54, 17 декабря 2018 г.



Как сделать вкусную колбасу, что для этого надо и почему для производства мясных продуктов необходима душа? На эти вопросы ответили сотрудники Ангарского мясоперерабатывающего комбината. Предприятие работает под знаком "Продукты Приангарья". И сегодня расскажем о нем в нашей традиционной рубрике.

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"Я лично просыпаюсь в 5.07. И в семь часов я приезжаю на мясокомбинат. Уже 30 лет. В 7.15 собираются мастер, сменный мастер, начальник лаборатории, начальник отдела маркетинга. И мы все вместе пробуем то, что вчера и сегодня произвели. То, что сегодня пойдет на отгрузку на завод", - говорит Сергей Матусевич, генеральный директор ЗАО "Мясоперерабатывающий комбинат "Ангарский".

Попробовали сами, сделали так, чтобы понравилось и другим. А еще строгий контроль на каждом из этапов производства. Более полувека действуют такие принципы работы на Ангарском мясоперерабатывающем комбинате.

55 лет работает мясокомбинат "Ангарский". В следующем году как раз отметит юбилей. Спрашиваем: главное - хорошее сырье? Есть хороший продукт для всех покупателей. И все же главное здесь - это люди.

Что нужно, чтобы колбаса, например, получилась особенно вкусной? Это знает Сергей Ярков, он фаршесоставитель, уже 18 лет трудится в колбасном цехе. "Надо применить умение и душу. Без нее ни один продукт вкусным не будет", - уверен Сергей Ярков.

Кроме душевных сил, необходимы вещи вполне материальные. Мясокомбинат "Ангарский" работает с российскими поставщиками мяса. Свинина поступает из Томска и Красноярска. Курица от местных производителей. А благодаря кооперации с сельскохозяйственным кооперативом "Приморский" из Нукутского района есть возможность предложить покупателям уникальное по своим свойствам говяжье мясо из бычков специальной мясной породы Герефорд. Оно поступает на комбинат в охлажденном виде, проходит этап созревания, разделку по стандартам. Все сырье проходит тщательное лабораторное исследование. "Контроль продукции у нас происходит от начального этапа - входящего сырья, обязательно. В процессе производства контролируем выработку продукции. И готовая продукция, и полуфабрикаты уже исследуются в нашей лаборатории", - сообщила Татьяна Филатова, начальник отдела производственно-ветеринарного контроля.

Именно особое отношение к качеству может помочь современным предприятиям сохранить старых и привлечь новых покупателей. "Здесь вопрос менеджмента и технологий, которые используются на данном предприятии. В том числе, применение систем ХАСПП. Это контроль ключевых точек. Это очень важно именно для предприятий перерабатывающей промышленности. Не только сырье, но и то, как контролируются различные параметры и характеристики", - подчеркнул Вячеслав Козин, заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области.

Профессиональные термины оценят специалисты пищевой промышленности. А если сказать проще: как работники относятся к своему предприятию, так и покупатели относятся к нему. "Я очень давно работаю на мясокомбинате. Я начинала здесь свою трудовую деятельность. Я очень люблю что сосиски, что колбасу. Конечно, сложности определенные есть, но мы с ними справляемся, и наша продукция заслуживает большого внимания", - сказала Елена Лохова, начальник основного производства ЗАО "Мясоперерабатывающий комбинат "Ангарский".

За более чем полувековую историю развития на предприятии произошла полная смена технологического оборудования, появился цех полуфабрикатов, современный холодильник, термокамеры. Жители Читы, Иркутской области и Бурятии знают колбасы мясокомбината: "Любительскую", "Краковскую", "Московскую" варено-копченую. В дополнение к ним новинки - "Ангарская" и "Боярская". Это настоящие деликатесы, достойные любого праздничного стола. А еще они, как и вся остальная продукция мясокомбината, достойны знака "Продукты Приангарья". Это региональный знак качества. Зеленая кедровая шишка стала подтверждением: опыт становится бесценным, когда за дело берутся профессионалы.