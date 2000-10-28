Обсерватории области обновят, потратят на это более 2,5 миллиардов рублей 15:17, 17 декабря 2018 г.



Астрономическую сумму направят на развитие... астрономии в Иркутской области. Более 2,5 миллиардов рублей потратят в ближайшие два года на перевооружение обсерваторий. На что пойдут деньги и не превратятся ли они в звездную пыль?

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Как только в Тункинскую долину спускается ночь, эти ученые приступают к работе. Зимой темное время суток длится дольше, а значит, и информации больше. Эта линза видит все небо и способна разглядеть то, что недоступно обычному глазу. "Сейчас, вот эти пару ночей, у нас идет поток метеорный Геминиды. И если вы выйдете, то глазом вы будете видеть, например, 5-6 метеоров, при этом оборудование позволяет - его чувствительность - фиксировать, если мы берем какой-то участок неба, все метеоры, которые в нем пролетают, даже довольно слабые, которые глазом мы не увидим", - рассказывает Иван Ткачев, инженер-исследователь.

Всю информацию отправляют в Иркутск. Обсерватория в Торах расположена в месте с уникальным астрономическим климатом. Небо большую часть года чистое, промышленных объектов, которые обычно в таких случаях только мешают, рядом нет. Эти умные и зоркие приборы - интерферометры, спектрометры, телескопы - смотрят не на звезды, а на то, как атмосфера реагирует на солнечную радиацию, метеориты и другие, в том числе искусственные, воздействия. "Этот прибор необходим для измерения температуры и скорости ветра на высотах порядка 80 километров. Проводились эксперименты с пролетом МКС. МКС, пролетая где-то над нами может запускать двигатели. То есть когда двигатель запускается тоже происходит возмущение в верхних слоях атмосферы, и мы тоже их регистрируем", - говорит Владислав Черепанов, ведущий инженер.

Обсерватории в Торах уже полвека. Оборудование обновляли несколько раз, а вот условия практически не менялись. К примеру, сканирующий интерферометр стоит 22 млн рублей, он гораздо дороже здания, в котором находится. Фактически под обсерваторию приспособили обычный частный дом. Но уже весной здесь начнется большая стройка. Появится специальное здание, в которое и переедет все оборудование. "Будет оно находиться вот здесь, планируется оно в три этажа. Сюда также будет подведена новая линия электропередач - 10 киловольт, то есть высокая, новая у нас будет поставлена подстанция, плюс также будет построен административный жилой комплекс", - сообщил Владислав Черепанов.

Еще здесь установят новое оборудование, которое позволит узнать, насколько сильно люди влияют на климат на Земле и как эффективнее управлять космическими аппаратами, используя особенности поведения верхней атмосферы. На это потратят 300 млн рублей. Но в десятки раз больше денег направят на другую стройку - в Бадарах. Это рядом с Аршаном. Там установят радиогелиограф или, говоря простым языком, прибор по изучению Солнца. Корону светила будут сканировать послойно с помощью параболических антенн. И, может быть, станет понятнее, как именно эта звезда влияет на атмосферу планеты, а следовательно, и на все живое, в том числе на человека.