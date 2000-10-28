Иркутская спортсменка Полина Антипина, несмотря на физические особенности, добивается отличных результатов 15:15, 17 декабря 2018 г.



Три серебра и бронза - с таким результатом вернулась с Кубка России иркутская спортсменка Полина Антипина. Плаванием девушка занимается с детства и, несмотря на физические особенности, добивается отличных результатов. О боевом духе, упорном труде и заслуженных наградах - в следующем материале.

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Невероятная сила духа и воля к победе исходят от этой хрупкой девушки. Физические особенности не мешают спортсменке упорно идти к своей цели. Полина приехала из Железногорска. Занимается плаванием с шести лет. Уйти в профессиональный спорт решила уже в этом году, после спортивного фестиваля "ПАРА - КРЫМ". Стала первой и поняла: не хочет останавливаться. В Иркутске тренера найти было сложно. "Они не знали просто, что со мной делать, как со мной работать. Когда я к Николаю Николаевичу подошла, объяснила ситуацию, что хочу дальше продолжать, мне это нравится все, он мне сказал: покажи, как ты плаваешь. Я спокойно показала, как я плыву. Поначалу, конечно, сложно было, когда в Железногорске привыкла не такой большой объем плавать, а здесь объем больше был и сложно было. Но сейчас для меня тот объем, который я поначалу плавала, – разминка", - рассказала Полина Антипина, спортсменка.

Под крылом тренера семь мастеров спорта. Проблемы в работе с Полиной Николай Блинов не видел, говорит, что тренировки проходят вместе со здоровыми детьми. Редко корректируют упражнения. Вместе усиленно работали над техникой и выносливостью. По словам Николая, отличные результаты - заслуга прежде всего самой Полины. "Она плавает с ребятами подготовки первый юношеский, третий разряд. Выполнят их объем и нагрузки. С октября месяца мы начали работать и уже в марте приняли участие в чемпионате с поражением опорно-двигательного аппарата в городе Краснодаре, где она впервые участвовала в таких соревнованиях", - говорит Николай Блинов, тренер высшей категории по плаванию.

В мае Полина выполнила норматив мастера спорта. А на днях вернулась из Подмосковья. На кубке России в Раменском спортсменка завоевала три серебра и бронзу.