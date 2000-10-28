Иркутские "Раисы" стали чемпионом высшей лиги КВН 14:52, 17 декабря 2018 г.



Покорили Москву юмором. Команда "Раисы" из Иркутска стала чемпионом высшей лиги КВН. Игра прошла накануне в столице. За звание самых веселых и находчивых боролись шесть команд.

Два конкурса помогли определить победителя: сыграли приветствие и новогодний музыкальный фристайл. Высшие оценки получила команда "Вятка" из Кировской области. "Раисам" не хватило двух десятых балла до лучшего результата. Но председатель жюри Константин Эрнст принял решение присвоить победу и иркутской команде. "Раисы" в свою очередь пообещали забрать КВН в Сибирь. Команда "Раисы" стала первым иркутским коллективом, который смог завоевать титул чемпиона в высшей лиге КВН. Всего же девушки 16 раз сыграли в высшей лиге клуба веселых и находчивых.