Итоги сбора на экологической ярмарке "Сделано на Байкале" удивили даже организаторов 14:36, 17 декабря 2018 г.



Семьдесят килограммов батареек и почти столько же корма для животных. Это итоги сбора на экологической ярмарке "Сделано на Байкале". Объемы собранных вещей удивили даже организаторов. Посетители принесли центнер мелкой бытовой техники, три центнера одежды для благотворительного магазина и 150 килограммов пластиковых пакетов. Впрочем, на этой ярмарке можно было не только сдать на утилизацию ненужные вещи.

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Такой товар точно не встретишь в другой части страны. Эта бумага сделана из спирогиры - водоросли, которая уже несколько лет губит Байкал. Экологический продукт по достоинству оценили творческие люди. На такую фактуру хорошо ложится краска. А еще бумага из спирогиры - удачное приобретение для скрапбукинга. Ее и покупают, например, на ярмарке. Но перед тем как попасть на иркутские прилавки, товар проходит долгий путь, начиная с другого берега Байкала. "Нужно снарядить экспедицию, привести ее, высушить, мы договаривались с Ботаническим садом, чтобы высушить. Потом ее отмываем, храним. Тут много еще вопросов возникает по организации, по экологичности. С одной стороны, мы ее собираем. Это хорошо. С другой стороны, много еще вложений требуется для того, чтобы ее сохранить и использовать", - говорит Любовь Можаева, участник новогодней ярмарки "Сделано на Байкале".

Экологическая ярмарка состоялась в четвертый раз. До этого она проходила в Байкальске, Култуке, Слюдянке и Улан-Удэ. "Сделано на Байкале" - это не просто название. А лозунг, который объединил всех участников мероприятия. Все вместе они хотят показать: на Байкале можно экологично жить, творить и работать. И при этом не забывать заботиться об окружающем мире. Для этого на ярмарке организовали пункты сбора вещей и продуктов. Здесь, например, сортируют пакеты. Это важно, ведь собирать их в одну кучу не рекомендуют. И вот почему. "Потому что существуют разные технологии переработки. И нельзя несколько пластиков смешивать в один, иначе их качество уменьшается. Принимаем пакеты из под молока, цветные пакеты, фасовочные прозрачные и шуршащие, из под хлеба, макарон. Так как все переработчики отказались принимать, то только на наших акциях, которые происходят раз в два месяца", - поясняет Евгений Бикмулов, волонтер сообщества Ecoirk.

Все собранные вещи обязательно доставят по нужным адресам. Корм отправят в зоогалерею и приют для животных. Одежду и обувь получит благотворительный магазин. А батарейки и бытовую технику отправят на переработку, чтобы утилизировать по всем правилам.