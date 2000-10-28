Российских туристов вернули на родину из Китая 14:28, 17 декабря 2018 г.



Последних российских туристов, которые застряли на китайском острове Хайнань, вернули на родину. Авиакомпания "ИрАэро" накануне совершила рейс в Челябинск и далее в Москву, на борту было 183 человека.

Напомним, непростая ситуация сложилась неделю назад из-за долгов туроператора "Жемчужная река", который не переводил средства перевозчику. Потребовалось созвать совещание с участием Ростуризма, Росавиации и Министерства транспорта России, чтобы решить проблему. В итоге авиакомпания добровольно решила вернуть людей домой, а "Жемчужную реку" исключили из реестра туроператоров в России.