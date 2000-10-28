Льготная ипотека для врачей и учителей. Новую возможность представило правительство Иркутской области 18:58, 14 декабря 2018 г.



В рамках грядущего нацпроекта "Жилье и городская среда" было подписано соглашение с единым институтом развития жилищной сферы. Провели отбор банков, которые работают на территории Иркутской области, один из них подошел под условия. Ипотеку бюджетникам двух категорий - врачам и учителям - будут предоставлять по ставке от 5,5 процентов годовых.

Маргарита Лагунавечени, врач-невролог Ивано-Матренинской детской больницы г.Иркутска: Стали подыскивать квартиру, нужно было решать вопрос об ипотечном кредитовании, ну и, соответственно, услышали о том, что данная программа начала работать или начнет работать на территории Иркутской области, ну и, соответственно, обратились в этот банк, в течение двух недель подали заявку, нам ее одобрили.

Роман Энгельгардт, замминистра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области: До конца декабря мы выдадим около 30 кредитов по данной программе, что касается 2019 года, мы планируем в два раза увеличить объем выданных кредитов и будем смотреть на возможность расширения категорий по данной программе.