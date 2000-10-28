Спасатели из Усть-Илимска сыграли с хоккеистами "Байкал-Энергии" 18:45, 14 декабря 2018 г.



Настоящее ледовое побоище устроили сегодня сотрудники МЧС и иркутская "Байкал-Энергия". На площади у дворца спорта "Труд" сошлись лед и пламя. Спасатели из Усть-Илимска выиграли все турниры у своих коллег и стали сражаться против профессионалов.

Главный матч между пожарными и хоккеистами в рамках бенди получился насыщенным и ярким. Но это не обычная игра, на импровизированный корт "бело-синим" пришлось выходить... в валенках. "Нас пригласили сыграть товарищеский матч с победителями турнира между командами МЧС, победил, я знаю, город Усть-Илимск. Мы готовились, тренировались. На валенках раздевались, на валенках играли", - сказал Андрей Рушников, главный тренер ХК "Байкал-Энергия".

В первом периоде преимущество было за спасателями. Счет 2:1 в пользу команды МЧС. Но во второй десятиминутке "Байкал-Энергия" отыгралась. После соперники забили еще по мячу. К концу игры на табло 3:3. Судьи приняли решение о буллитах. В этот момент спортсмены "Байкал-Энергии" показали свой профессионализм. Итог встречи - 4:3. Но важнее в этой игре не то, кто победил, а объединяющая лед, пламя и всех горожан любовь к русскому хоккею.