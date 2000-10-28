Иркутский госуниверситет поднялся на две строчки в рейтинге востребованности вузов России
18:18, 14 декабря 2018 г.
В номинации "Классические вузы" он теперь занимает 17-е место из 87-ми. На первом месте ожидаемо расположился МГУ, на втором Уральский федеральный университет, на третьем Юго-Западный госуниверситет. Также 17-ю позицию занял Иркутский медуниверситет среди медицинских вузов. Рейтинг востребованности вузов России подготовлен в рамках проекта "Социальный навигатор" при участии Центра исследования рынка труда.