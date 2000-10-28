Зимнюю сказку художниц Ирины и Ольги Ертахановых иркутяне смогут увидеть в галерее современного искусства 18:16, 14 декабря 2018 г.



Если взять немного красок, чуть-чуть самых теплых детских воспоминаний, национальные легенды, добавить современных деталей и, конечно, талант, то можно придумать свою собственную сказку. Сестры-художницы из Бурятии создают удивительные картины в современной технике диджитал-арт. Выставку Ирины и Ольги Ертахановых откроют в субботу в галерее современного искусства. А пока художницы поделились некоторыми творческими секретами со съемочной группой программы "Новости".

В непередаваемой атмосфере художественной мастерской над персонажами из других миров работают сестры Ирина и Ольга Ертахановы. Художники-иллюстраторы родом из Улан-Удэ, учились в Борнмутском университете искусств в Англии на специальности анимация. А их первая персональная выставка пройдет в Иркутске. Здесь они и создавали большую часть произведений. Но не только маслом на холсте. Девушки пишут картины с помощью компьютеров и планшетов. В технике диджитал-арт. "Мы начали наше творчество с цифровой живописи, потому что это ускоряет процесс обучения и это нам помогало сразу иллюстрировать книги наши", - объясняет Ирина Ертаханова, художник.

Кажется, что сестры смешивают не только краски, но и сказки. Древние бурятские сказания и легенды в их интерпретации становятся особенно притягательными. Здесь все: и женская красота, и утонченность, и даже невесомость образов, нежность, иногда мудрость. На вопрос: кто они, девушки отвечают: персонажи из мира, где живут их детские воспоминания и народные сказания. Недаром свою первую выставку они назвали "Тоодэй". "Тоодэй - по-бурятски бабушка. У нас была прабабушка наша, которая нам рассказывала легенды, она была таким хранителем традиций, наверное, в нашей семье. Я знаю, что защитница Байкала, тоже такой рассказ-легенда, "большая бабушка". То есть такие моменты, когда казалось, что бабушка - главный центр в семье такой сказочный. Голос предков - что-то такое для нас важное. Мы чувствуем, что кто-то тебя защищает", - рассказывает Ольга Ертаханова, художник.

И за каждым героем на картинах большая история. Они будто просятся в книгу или мультфильм. Еще во время учебы в Англии художницы создали свой анимационный фильм. А после работали над иллюстрациями к книгам. Специально для выставки залы галереи превратили в сказочный лес. Здесь герои со всех этих полотен, как дома. А зрителю предстоит путешествие в их мир. Но оживают не только бурятские легенды. Вот иллюстрации к хакасской сказке "Сарын отправляется в путь". "Эта хакасская сказка связана с традициями Хакасии, народными образами, но мы выполняем их на компьютере. Мы хотели показать, что это можно сочетать: традиции и что-то новое. Знакомиться с новой культурой очень интересно, потому что мы посмотрели материал и нам показалось, что мы открыли для себя новый мир волшебный. Теперь нам интересно съездить в Хакасию когда-нибудь", - говорят художницы.

Зимнюю сказку о бабушке и ее волшебном мире можно увидеть в галерее современного искусства до 17 февраля.