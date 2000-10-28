Культурно-этнографический музей "Тальцы" готовится к встрече гостей в новогодние праздники 18:09, 14 декабря 2018 г.



В музее "Тальцы" наступила жаркая пора, даже несмотря на то, что дневная температура там не поднимается выше -15 градусов. Не дает замерзнуть предновогодняя суета. За несколько дней все пространство здесь должно преобразиться перед праздниками. Сейчас рабочие заканчивают обустройство ледяной горки, мастера лепят из снега персонажей всем знакомых сказок.

Баба Яга открывает врата в свой сказочный мир. По поверьям, именно ее дом стоит на границе между реальностью и тридесятым царством. Здесь и таинственная атрибутика, и волшебные снадобья. А колдунья уже готова заглянуть в будущее и предсказать, что ждет тех, кто придет к ней в гости в Новом 2019 году. "Вот тут у меня вот есть карты волшебные. Люди ко мне заходят, и я предскажу им все, чтобы было у них богатство, любовь, веселье. Это же у нас какие карты - веселые, шуточные. Но мудрые. В каждой шутке есть доля правды", - говорит Баба Яга.

Здесь же, в "Тальцах", можно своими руками сделать куклу-оберег. Точнее, даже не куклу, а Козу-веселуху. Пестрая фигурка поможет сохранить в семье благополучие и оптимизм. Ну а при взгляде на этот стенд наверняка у каждого взрослого проснутся воспоминания о детстве. Таких Дедов Морозов и Снегурочек ставили под елку еще в прошлом веке. Есть и совсем солидные экспонаты, например 30-х годов, есть фигурки из относительно недавнего времени - восьмидесятые и девяностые годы. Сейчас главная задача сотрудников - создать новогоднюю атмосферу для всех, кто придет отдохнуть в музей. "Можно покататься на горках, походить на ходулях, на лыжах, покачаться на качелях, поучаствовать в различных мастер-классах. В то же время побывать на различных экспозициях и выставках. Потому что это открыто и можно увидеть, послушать и отдохнуть. У нас приготовлена пикниковая зона, где можно пожарить шашлыки, и в этом направлении удовлетворить свои желания", - рассказала Елена Стрекалина, заведующая отделом организации культурно-просветительских мероприятий архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Новогодние елки для школьников в музее начнутся в двадцатых числах декабря. А Дед Мороз прогостит в "Тальцах" до самого Рождества. Будет развлекать гостей и участвовать в зимних забавах. Хотя для того, чтобы отдохнуть, сейчас на территории достаточно просто прогуляться. Зима уже сама украсила все здесь к наступающему Новому году.