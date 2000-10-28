Именные стипендии мэра получили молодые ученые Иркутска 18:03, 14 декабря 2018 г.



Хотели сделать город лучше и получили премию. Награды за труд в области науки и техники вручил молодым ученым глава Иркутска Дмитрий Бердников. Это именные стипендии мэра. Студенты и аспиранты представляли на конкурс свои научно-исследовательские работы, которые помогают решить проблемы городского хозяйства. Это сфера энергетики и транспорта, водоснабжения и благоустройства - в общем, все, что может принести практическую пользу. Такой конкурс проходит уже второй год в рамках программы "Развитие инновационной деятельности в городе Иркутске".

Михаил Кузьмин, кандидат технических наук: Это чрезвычайно важно, когда молодых ученых стимулируют на дальнейшую деятельность, потому что без этого наука никуда не может идти, потому что это, во-первых, показывает, что твои исследования кому-то интересны. Наши исследования потенциально и в действительности могут быть применены в городском хозяйстве.

Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска: Прикладной характер данного мероприятия, данного конкурса вдвойне повышает статус и значимость этого мероприятия. Сколько бы мы ни говорили о том, что наука далека от муниципального хозяйства, мы ломаем эти стереотипы.

В конкурсе приняли участие 30 молодых ученых. Это студенты вузов и научных институтов Иркутска. Победителей выбирала экспертная комиссия. Более 20 человек получат премии в 30000, 25000 и 20000 рублей.