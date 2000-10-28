В Иркутск приехал всемирно известный флорист-дизайнер Араик Галстян 17:59, 14 декабря 2018 г.



Настоящий праздник у иркутских флористов. В Иркутск приехал всемирно известный мастер Араик Галстян, основатель Московской международной школы цветочного дизайна, филиалы которой находятся в 13 странах мира. Он привез в город самые дорогие розы и удивительные растения, которые еще пока не имеют названий.

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Это тилландсия – атмосферное ампельное растение, которое живет без корней и воды в интерьерах. Правда, ему нужен определенный влажный воздух. Все нюансы и модные цветочные тренды сегодня расскажет Араик Галстян - художник по образованию, цветочный дизайнер, основатель школы и единственный флорист в мире, дважды завоевавший на чемпионатах мира и Европы почетный приз зрительских симпатий. Все потому, что цветы для него - это целая философия, в которой каждый лепесток служит отправной точкой в огромный мир цветочных идей.

Араика Галстяна знают во всем мире. Практически каждая рабочая неделя начинается с новой страны. За год 249 перелетов. Преподает, устраивает цветочное шоу, показы и выставки. В Иркутск прилетел из Барселоны. "Очень рады показать сибирским флористам именно новые тренды, новую, хорошую, современную флористику, то, что нужно сейчас в мире. Мы привезли большое количество новых цветов, некоторые сорта, которые пока не имеют названия, привезли более 5000 самых красивых, самых дорогих, ароматных роз – Александра Фармс. Это невероятные розы, которые в тренде сейчас в мире", - говорит Араик Галстян, флорист-дизайнер.

Вот они, эти удивительные цветы. Известны как розы Дэвида Остина. Именно они сегодня на пике популярности во всем мире. Бутон розы раскрывается как пион, но главная ценность этого цветка - аромат. Цветы, будто только что сорванные в саду, создают неповторимую атмосферу сказки и романтики. "Для Иркутска это первый приезд Араика Галстяна. Начнем с того, что Араик Галстян 1,5 года пытался приехать в Иркутск, но все как-то не складывалось, не получалось, сейчас получилось. Наша компания гордится, что нам удалось организовать этот приезд. И мы рады, что стали единственным городом от Екатеринбурга до Владивостока, где будет работать Араик Галстян", - сказал Леонид Палкин, организатор мастер-класса.

Так что на ближайшую неделю Иркутск наполнится ароматом экзотических цветов.