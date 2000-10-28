Двух новых игроков приняла в свой состав иркутская "Байкал-Энергия" 17:26, 14 декабря 2018 г.



18-летний Евгений Легалин и 19-летний Денис Соловьев перешли в команду мастеров из молодежной сборной. Евгений - полузащитник, а Денис - нападающий, в составе дубля "Байкал-Энергии" он выступает как штатный пенальтист. Завтра нашу команду ждет ответственный домашний матч. Соперник - кировская "Родина". Иркутские хоккеисты в этом году в непростом положении: состав сборной существенно обновился, в основном играет молодежь. Им нужна психологическая поддержка болельщиков. Начало встречи в 13.00 на стадионе "Рекорд".