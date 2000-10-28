Экономические и инвестиционные проекты Иркутской области презентовали в торгово-промышленной палате России 17:24, 14 декабря 2018 г.



Чем богата и славится Иркутская область, а самое главное, какой потенциал для развития? В Москве в торгово-промышленной палате России рассказали об экономическом и инвестиционном потенциале нашей земли. Такая презентация, в том числе, покажет крупным предпринимателям нашей и других стран, что вкладывать в Сибирь можно и нужно.

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Саянск - территория опережающего развития. Сразу несколько крупных проектов планируют запустить там в ближайшее время. В том числе, завод по производству этилена, а также крупнейшее аграрное предприятие. "Представляли здесь и дальше на секциях тепличный комбинат саянский, это 25 гектаров защищенного грунта, это будет очень крупное предприятие. Область подтвердила, что она заинтересована в этом проекте, все теперь в руках инвестора, чем быстрее он зайдет, тем быстрее он заработает, мы, в свою очередь, сделали все: выделили площадку, переговорили о технологических подключениях к сетям электричества и тепла", - сообщил Олег Боровский, мэр г.Саянска.

Эти и другие проекты презентовали в торгово-промышленной палате России. Они раскрывают потенциал Иркутской области и показывают перспективные направления. К примеру, в лесной отрасли нужны новые производства в сфере деревообработки, строительство нового целлюлозно-бумажного комбината. В туристической области также есть направления для развития. Больше полутора миллиона человек посетили в 2017 году регион, из них 211 тысяч - туристы из других стран. Такая многосторонняя презентация позволяет российским и зарубежным партнерам оценить потенциал региона. Иркутская область приступает к новому этапу экономической политики на основе пятилетнего государственного планирования.

Сергей Катырин, президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации: Чем дольше горизонт планирования в регионе, в стране в целом, но в данном случае мы говорим об Иркутской области, тем, конечно, бизнесу надежней приходить туда и перспективу видят своего развития, развития региона и как они впишутся в это развитие, в эту пятилетку - чрезвычайно важная вещь.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Мы за последние три года показываем реальный рост инвестиций, порядка 10-13 процентов ежегодно, и цифры очень большие, порядка 300 миллиардов рублей, и те планы, которые у нас есть и заложены в пятилетнем плане, он начнется с 1 января 2019 года, цифры не меньше, даже больше.

"Иркутскую пятилетку" продолжат поддерживать бизнес-идеи, которые развивают регион. К примеру, сейчас предприятия, которые модернизируют свое производство, имеют льготы по налогу на имущество и прибыль.