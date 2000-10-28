В Иркутске с поличным задержали карманниц 16:35, 14 декабря 2018 г.



Взяли с поличным на карманной краже. Двух воровок задержали оперативники в Иркутске. Одна из женщин похитила телефон из чужой сумки. Вторая вытащила выручку из кассы в одном из бутиков торгового центра.

Как она думала, незаметно, но действия преступницы зафиксировала камера наблюдения. Добычей стали 14 тысяч рублей. На следующий день полицейские взяли ее на краже кошелька возле регистратуры медучреждения. "Подсела к женщине, она сидела на лавочке, разговаривала по телефону, и в этот момент я у нее забрала из сумки кошелек", - рассказала задержанная.

На счету подруг целый ряд преступлений, обе ранее судимы. Полицейские призывают жителей: будьте бдительны, не дайте преступникам отметить Новый год за ваш счет.