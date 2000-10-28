Аграриям-экспортерам Иркутской области возместят затраты на перевозку 14:53, 14 декабря 2018 г.



Занимаешься экспортом продукции сельского хозяйства и продовольствия? Получи возмещение затрат на перевозку. Если речь идет о наземном транспорте. Такое преимущество получат аграрии-экспортеры Иркутской области в 2019 году. Договоренности удалось достигнуть на встрече министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева и губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Только за 9 месяцев этого года экспорт продукции агропромышленного комплекса из нашего региона увеличился на 9 процентов. Это 23,5 миллиона долларов США. Также на встрече обсудили дополнительное финансирование проектов по строительству терминалов для хранения и отгрузки зерна. "Развиваем экспорт сельхозпродукции, прежде всего, в азиатские страны. Это Монголия, Китай. Идет рост последние три года достаточно приличный в национальном проекте, есть задача, чтобы увеличить экспорт в 2,1 раза. Мы являемся лидерами в стране по вводу залежных земель в оборот", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Также на встрече обсудили строительство теплиц для овощей в городах Иркутской области. Министерство сельского хозяйства окажет помощь в этом проекте. В этом году у нас увеличились урожай зерновых, производство мяса крупного рогатого скота, а также свиней и коз. Увеличение показателей стало возможным и благодаря стабильной господдержке отрасли. В 2018-м из федерального бюджета на эти цели направили более 1 миллиарда рублей.